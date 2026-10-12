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12 жовтня 2026, 16:49

Не задекларували нерухомість і мільйонні суми: на Закарпатті судитимуть двох депутатів

12 жовтня 2026, 16:49
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті перед судом постануть двоє депутатів сільської ради Ужгородського району, яких обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Загальна сума виявлених розбіжностей у їхніх деклараціях перевищує 8,6 млн грн

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

У серпні обом фігурантам повідомили про підозру. Нині обвинувальні акти скерували до суду.

За даними слідства, один із депутатів не вказав у декларації одноповерхову будівлю, яку використовують як гараж, а також садовий будинок. За висновком експертизи, станом на кінець 2025 року вартість цієї нерухомості перевищувала 2,5 млн грн.

Крім того, депутат не задекларував 75 тисяч гривень доходу від продажу мотоцикла.

Іншого фігуранта — 38-річного депутата тієї ж сільської ради — обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2022 рік. Загальна сума розбіжностей у його декларації перевищила 6 млн грн.

Обом депутатам інкримінують декларування недостовірної інформації за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ч. 1 ст. 209 КК України.

Обвинувальні акти скеровано до суду. Винуватість обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

Нагадаємо, чиновника КМДА судитимуть за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень. Зокрема, чиновник купив автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч гривень, Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тисяч гривень, а також інше майно.

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