Не задекларировали недвижимость и миллионные суммы: в Закарпатье будут судить двух депутатов

Фото: Нацполиция

На Закарпатье перед судом предстанут два депутата сельского совета Ужгородского района, обвиняемые в декларировании недостоверной информации и легализации имущества, полученного преступным путем. Общая сумма выявленных разногласий в их декларациях превышает 8,6 млн грн

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

В августе обоим фигурантам сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительные акты направили в суд.

По данным следствия, один из депутатов не указал в декларации одноэтажное здание, используемое как гараж, а также садовый дом. По заключению экспертизы, на конец 2025 года стоимость этой недвижимости превышала 2,5 млн грн.

Кроме того, депутат не задекларировал 75 тысяч гривен дохода от продаж мотоцикла.

Другого фигуранта - 38-летнего депутата того же сельского совета - обвиняют во внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2022 год. Общая сумма разногласий в его декларации превысила 6 млн грн.

Обеим депутатам инкриминируют декларирование недостоверной информации по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины и легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, по ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Обвинительные акты направлены в суд. Виновность обвиняемых должна быть доказана в судебном порядке.

Напомним, чиновника КГГА будут судить за недостоверное декларирование . Он "забыл" показать имущество на 22 миллиона гривен. В частности, чиновник купил автомобиль Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч гривен, Mersedes Benz GL500 стоимостью 600 тысяч гривен, а также другое имущество.