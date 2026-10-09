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09 октября 2026, 16:35

Ущерб почти на 6 млн грн: на Закарпатье разоблачили схему незаконной вырубки леса

09 октября 2026, 16:35
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Фото: Нацполиция
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На Закарпатье в суд направили обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной вырубке леса

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

По данным Национальной полиции, ущерб от их деятельности составляет почти 6 млн грн.

Через несколько месяцев фигуранты незаконно вырубили 174 дерева. Часть из них росла на территории природно-заповедного фонда.

Срубленную древесину перерабатывали в дрова и продавали местным жителям и предпринимателям.

Чтобы избежать разоблачения, участники группы перевозили древесину автомобилями без государственных номерных знаков. Кроме того, вдоль маршрутов передвижения расставляли так называемые фотоловушки, которые могли помогать им следить за ситуацией и замечать посторонних.

В августе организатору и трем участникам группы сообщили о подозрении. Одному из фигурантов ее объявили заочно.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Незаконную деятельность группы разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Национальной полиции совместно со следователями полиции региона.

Напомним, что в Киевской области суд обязал возместить почти 558 тысяч гривен ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной порубкой леса. Речь идет о вырубке 99 деревьев на территории одного из лесничеств Фастовского района.

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