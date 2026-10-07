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07 жовтня 2026, 19:59

Зрубали майже 100 дерев: на Київщині лісгосп заплатить понад 550 тисяч гривень компенсації

07 жовтня 2026, 19:59
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Фото: Київська обласна прокуратура
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На Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори встановили, що невстановлені особи незаконно зрубали 99 дерев на території лісництва. Водночас державна лісова охорона не забезпечила належний захист лісових насаджень, що створило умови для незаконної порубки.

Для відшкодування завданої державі шкоди Фастівська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Київської області.

Суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов. Відповідно до рішення, майже 558 тисяч гривень мають стягнути на користь територіальної громади Фастівського району як компенсацію шкоди, завданої довкіллю.

У прокуратурі зазначили, що продовжують вживати заходів для захисту природних ресурсів та відшкодування збитків, завданих незаконними рубками.

Як відомо, раніше у справі про незаконне використання понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті підозри отримали шість осіб. Серед них –керівники лісових господарств, колишній голова Воловецької РДА та директор приватної компанії. За даними ДП "Ліси України", вартість цих земель становить близько 2,5 млрд грн.

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