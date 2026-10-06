Депутат Закарпатської облради отримав 7 років за організацію незаконного виїзду за кордон

Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок депутату Закарпатської обласної ради та його спільнику. Депутата визнали винуватим в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та незаконному впливі на службових осіб, а також у зловживанні впливом

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews .

Суд призначив депутату облради 7 років позбавлення волі. Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.

Крім того, суд ухвалив конфіскувати його майно, за винятком будинку та земельної ділянки під ним, а також призначив штраф.

Спільника депутата суд визнав винуватим за ч. 2 ст. 332 КК України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Його засудили до 5 років позбавлення волі із забороною протягом трьох років обіймати відповідні посади в органах влади та на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.

За даними слідства, одним з епізодів справи стала пропозиція депутата змінити цільове призначення земельних ділянок. За це він хотів отримати 15% статутного капіталу юридичної особи, яка мала стати власницею цих земель та розташованого на них майнового комплексу.

Депутат, за версією слідства, обіцяв домовитися про ухвалення необхідних рішень із міським головою, іншими посадовцями та депутатами міської ради.

Цей епізод правоохоронці викрили під час розслідування іншого злочину — організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон та незаконного впливу на працівників Державної прикордонної служби України.

За матеріалами справи, під час розмови з одним із громадян депутат запропонував організувати незаконний перетин державного кордону військовозобов’язаними поза офіційними пунктами пропуску.

Для цього він залучив спільника, який нібито мав безпосередній вплив на працівників ДПС України та міг забезпечити безперешкодний перетин кордону.

Вартість такої "послуги", за даними слідства, становила 10 тисяч євро за одну людину.

Крім того, депутат заявляв, що може організувати переміщення людей із Києва до визначеного місця, а також забезпечити не лише їхній виїзд з України, а й подальший в’їзд.

Суд визнав депутата винуватим за ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 КК України, а його спільника — за ч. 2 ст. 332 КК України.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.