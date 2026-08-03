Незадекларовані мільйони та побори з арештантів: ексзаступнику начальника Київського СІЗО світить підозра

Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Встановлено, що на момент роботи на посаді підозрюваний не вказав у декларації за 2024 рік користуванням його родиною будинком та земельною ділянкою у Броварському районі Київської області вартістю 3, 85 млн грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Порушення встановлені і матеріалами перевірки НАЗК.

Водночас, за версією слідства, заступник керівника СІЗО не лише користувався цим будинком, а й разом з дружиною був його реальним власником. Право власності на дім та землю оформили на іншу жінку, легалізувавши таким чином гроші, походження яких посадовець не міг пояснити.

Крім того встановлено, що перебуваючи на посаді заступника керівника СІЗО, підозрюваний, діючи у змові ще з одним з ув’язнених, отримав майже 52 000 грн від одного з арештантів. Гроші чоловік був вимушений заплатити, щоб уникнути погроз з боку співкамерників.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 665 тис. грн, які він вніс.

Нагадаємо, що правоохоронці передали до суду справу щодо можливого ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб Національної гвардії України.