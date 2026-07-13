На Закарпатті автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі: він загинув

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 12 липня близько 22:30.

За попередніми даними, 52-річний мешканець села Королево, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на чоловіка, який перебував на проїжджій частині дороги у лежачому положенні.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився 68-річний місцевий житель.

Тіло загиблого направили до прозектури для встановлення точної причини смерті.

Водія автомобіля перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий. Машину вилучили та помістили на спеціальний майданчик.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди.