На Закарпатті автомобіль наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі: він загинув
У селі Руська Долина Берегівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася 12 липня близько 22:30.
За попередніми даними, 52-річний мешканець села Королево, керуючи автомобілем Audi, здійснив наїзд на чоловіка, який перебував на проїжджій частині дороги у лежачому положенні.
Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Правоохоронці встановили його особу – ним виявився 68-річний місцевий житель.
Тіло загиблого направили до прозектури для встановлення точної причини смерті.
Водія автомобіля перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий. Машину вилучили та помістили на спеціальний майданчик.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Черкащині внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля постраждали 31-річна жінка та 5-річний хлопчик. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди.