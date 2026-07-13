Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У місцевому ставку виявили потопельника. Рятувальники вилучили тіло загиблого з водойми та доправили до берега. Ним виявився 66-річний чоловік.

Обставини та причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 1 липня на Одещині під час відпочинку на ставку загинув чотирирічний хлопчик. Дідусь, який приїхав на водойму з трьома онуками, на кілька хвилин відволікся на старших дітей і втратив молодшого з поля зору. Невдовзі він знайшов дитину у воді вже без ознак життя.