На Кіровоградщині зі ставка дістали тіло чоловіка
Подія сталася 12 липня у селі Вільхове Благовіщенської громади Голованівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У місцевому ставку виявили потопельника. Рятувальники вилучили тіло загиблого з водойми та доправили до берега. Ним виявився 66-річний чоловік.
Обставини та причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 1 липня на Одещині під час відпочинку на ставку загинув чотирирічний хлопчик. Дідусь, який приїхав на водойму з трьома онуками, на кілька хвилин відволікся на старших дітей і втратив молодшого з поля зору. Невдовзі він знайшов дитину у воді вже без ознак життя.
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