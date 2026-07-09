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09 липня 2026, 15:45

Говерла ледь не стала пасткою: рятувальники допомогли туристам, що заблукали в негоду

09 липня 2026, 15:45
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Фото: ДСНС
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На Закарпатті рятувальники допомогли парі туристів із Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерлу через раптове погіршення погодних умов

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта в напрямку гори Говерла. Через негоду вони втратили орієнтування, а під час пошуків шляху жінка впала й травмувала ногу.

Закарпатські рятувальники знайшли туристів біля підніжжя Говерли. На момент виявлення вони були виснажені та сильно змерзли.

Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу та супроводили обох мандрівників до безпечного місця — села Лазещина.

У ДСНС закликають туристів перед походами обов'язково перевіряти прогноз погоди та встановлювати мобільний застосунок "Порятунок у горах", який може допомогти у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що ввечері 14 квітня на полонині Закукул, поблизу селища Ворохта Надвірнянського району, травмував руку 11-річний хлопець із Хмельниччини. Підліток перебував у горах у складі туристичної групи.

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