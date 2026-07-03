У Києві собака померла від спеки: її закрили на балконі

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У столиці розслідують обставини смерті собаки. Виявилось, що тварина загинула від сильної спеки

Про це повідомили в організації "UAnimals", передає RegioNews.

Як з'ясували волонтери, киянин зачинив собаку на балконі та пішов з дому. Тварина загинула, ймовірно, від сильної спеки. Сусіди намагались врятувати четверолапого, але вже не встигли.

"У соцмережах люди пишуть, що власник собаки й раніше поводився з нею жорстоко, і поліцію викликали неодноразово, проте це нічого не змінило. Сподіваємося на справедливе покарання для вбивці", - кажуть волонтери.

При цьому в поліції Києва повідомили, що розпочали кримінальне поровадження.

Нагадаємо, у Києві поліцейські знайшли чоловіка, який вбив собаку – він викинув тварину з шостого поверху будинку.