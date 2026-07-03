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03 липня 2026, 18:59

Ворог полює на комунальників: у Краматорську росіяни атакували дроном аварійну бригаду

03 липня 2026, 18:59
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Фото: Олександр Гончаренко
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У Краматорську на Донеччині 3 липня російський дрон атакував автомобіль аварійної бригади

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

Він зазначив, що російські війська не припиняють цілеспрямований терор мирного населення Краматорська.

Черговою мішенню окупантів став автомобіль аварійної бригади ТОВ "Управляюча компанія "ЛАДІС".

Гончаренко додав, що ворожий безпілотник атакував службовий автомобіль комунальників, і, на щастя, працівники аварійної бригади встигли залишити транспортний засіб, завдяки чому вдалося уникнути жертв.

Очільник міста підкреслив, що працівники аварійних бригад комунальних і приватних підприємств Краматорська щодня виконують надзвичайно важливу роботу: оперативно ліквідовують аварійні ситуації, усувають наслідки російських обстрілів та забезпечують належне функціонування житлового фонду міста.

Він зазначив, що росіяни вкотре демонструють, що їхніми цілями стають не військові об’єкти, а люди, які працюють заради своїх громад і допомагають місту жити навіть в умовах постійної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській громаді через атаку російського БПЛА по автозаправній станції постраждали троє людей.

Як відомо, вранці 3 липня російські війська атакували АЗС у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Загинула одна людина, ще троє дістали поранення. На місці виникла пожежа.

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