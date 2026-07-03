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03 липня 2026, 18:30

Понад 90 тисяч кубів нечистот: на Харківщині комунальники отруїли ґрунт та річку

03 липня 2026, 18:30
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Фото: поліція Харківської області
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Слідчі повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства за забруднення земель та річки Вільхуватка стічними водами на Харківщині

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Упродовж майже 10 місяців 2025 року через неналежне забезпечення роботи систем водовідведення та очисних споруд відбувся понаднормовий скид близько 94,5 тисяч кубометрів неочищених стічних вод. Нечистоти потрапили на земельну ділянку площею понад 1200 квадратних метрів, а згодом - до річки Вільхуватка.

За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, забруднюючі речовини проникли у ґрунти та підземні води, створивши ризики для екосистем басейну річки Мжа та водного басейну Сіверського Дінця. Загальний розмір завданих збитків становить понад 106 тисяч гривень.

Слідчі повідомили про підозру головному інженеру комунального підприємства за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242 КК України.

Нагадаємо, що поліцейські Дніпропетровщини повідомили про підозру посадовцю підприємства за забруднення атмосферного повітря

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