Зрадили присязі: на Херсонщині судитимуть шістьох колишніх працівників пенітенціарної служби

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно шістьох жителів регіону, які пішли на службу до окупантів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що п’ятеро обвинувачених до повномасштабного вторгнення служили на Херсонщині у різних підрозділах органів Державної кримінально-виконавчої служби України, ще один – звільнився зі служби за кілька років до окупації регіону.

Чотирьох з них судитимуть за державну зраду та зайняття посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України); одну – за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); та ще одного – за зайняття посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України)

Нагадаємо, що в Одесі судили жінку, яка працювала на російські спецслужби. Вона "зливала" їм дані про українських військових.