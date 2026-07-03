Зрадили присязі: на Херсонщині судитимуть шістьох колишніх працівників пенітенціарної служби
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно шістьох жителів регіону, які пішли на службу до окупантів
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Слідством встановлено, що п’ятеро обвинувачених до повномасштабного вторгнення служили на Херсонщині у різних підрозділах органів Державної кримінально-виконавчої служби України, ще один – звільнився зі служби за кілька років до окупації регіону.
Чотирьох з них судитимуть за державну зраду та зайняття посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України); одну – за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України); та ще одного – за зайняття посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України)
Нагадаємо, що в Одесі судили жінку, яка працювала на російські спецслужби. Вона "зливала" їм дані про українських військових.