На Харківщині викрили незаконну схему продажу електронних цигарок
На Харківщині поліцейські вилучили з незаконної торгівлі безакцизні тютюнові вироби на суму близько 50 тисяч гривень
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
У місті Златопіль поліцейські виявили та припинили факт незаконної торгівлі безакцизними товарами. Заходи проводилися в рамках протидії нелегальному ринку підакцизної продукції.
Поліцейські вилучили 12 електронних цигарок, 78 рідин для них без марок акцизного податку, а також 52 суміші для куріння кальяну.
Вартість вилученого товару становить близько 50 000 гривень.
Щодо місцевого мешканця складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали скеровано до суду.
Нагадаємо, що у лютому правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту алкоголю й сигарет. Вона діяла тривалий час, із чітким розподілом функцій між фігурантами та постійною зміною локацій, що дозволяло уникати викриття.