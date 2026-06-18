На Харківщині викрили незаконну схему продажу електронних цигарок

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині поліцейські вилучили з незаконної торгівлі безакцизні тютюнові вироби на суму близько 50 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

У місті Златопіль поліцейські виявили та припинили факт незаконної торгівлі безакцизними товарами. Заходи проводилися в рамках протидії нелегальному ринку підакцизної продукції.

Поліцейські вилучили 12 електронних цигарок, 78 рідин для них без марок акцизного податку, а також 52 суміші для куріння кальяну.

Вартість вилученого товару становить близько 50 000 гривень.

Щодо місцевого мешканця складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали скеровано до суду.

Нагадаємо, що у лютому правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту алкоголю й сигарет. Вона діяла тривалий час, із чітким розподілом функцій між фігурантами та постійною зміною локацій, що дозволяло уникати викриття.