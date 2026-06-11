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11 червня 2026, 08:22

На Хмельниччині зґвалтували 24-річну жінку: один із фігурантів – неповнолітній

11 червня 2026, 08:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Летичеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного зґвалтування 24-річної місцевої жительки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що двоє місцевих жителів віком 16 та 21 рік могли зґвалтувати 24-річну жінку, яка через сильне алкогольне сп’яніння перебувала у безпорадному стані.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене групою осіб.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Правоохоронці наголошують, що остаточну правову оцінку діям фігурантів буде надано за результатами досудового розслідування.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який роками ґвалтував падчерку. З 2022 по 2024 рік зловмисник регулярно вчиняв насильство над дитиною, коли матері не було вдома. Вперше це сталося, коли дівчинці було 9 років. У квітні цього року дитина наважилася розповісти про знущання матері, яка одразу звернулася до поліції.

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