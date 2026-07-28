Фото: поліція

ДТП сталася 27 липня близько 18:00 у селі Волиця Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Audi A4, 36-річний житель району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де легковик перекинувся на дах.

Водій автомобіля та його пасажири, мешканці Львівського району віком 20 і 28 років, отримали травми. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 27 липня на Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина.