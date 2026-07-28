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28 липня 2026, 16:25

На Прикарпатті 18-річний водій наїхав на скутер: водій двоколісного не вижив

28 липня 2026, 16:25
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Фото: Нацполіція
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Аварія сталась 27 липня у селі Дзвиняч Івано-Франківського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 18-річний водій Opel Vectra їхав в межах села Дзвиняч. Він проявив неуважність та наїхав на скутер Yamaha, яким керував 67-річний чоловік. На жаль, від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці. При цьому водій іномарки поїхав з місця аварії.

"За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, а також залишення потерпілого в небезпеці, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталася ДТП за участю двох мотоциклів. Постраждали четверо підлітків.

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