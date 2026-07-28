Фото: поліція Рівненської області

27 липня до поліції Рівненської області надійшло повідомлення про ДТП у селі Великі Межирічі. Неподалік був екіпаж у складі ПОГа та ювенальної поліцейської, тож вони негайно прибули на місце події

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Audi", 49-річний місцевий житель, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан.

Під час спілкування чоловік, у якого були ознаки алкогольного сп’яніння, заперечував свою причетність до скоєного. Потому він узяв камінь, розбив скло легковика та погрожував ним працівникам поліції.

На законні вимоги поліцейських чоловік не реагував, тож до нього застосували кайданки.

Під час затримання, він завдав один удар ногою в живіт ювенальній поліцейській.Наразі вона перебуває на лікуванні.

Нападника у процесуальному порядку помістили до ІТТ. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Крім того, правоохоронці склали на порушника 3 адмінматеріали.

Нагадаємо, що аварія сталась 27 липня у селі Дзвиняч Івано-Франківського району. Правоохоронці розпочали розслідування.