Здавала ворогу власного сина та готувала теракт: на Хмельниччині агентку РФ засудили до 15 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Хмельницької обласної прокуратури 61-річну жительку Хмельницького району засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори довели, що у березні 2025 року жінку через Telegram завербував представник спецслужб РФ. Вона погодилася співпрацювати з ворогом та передавала йому інформацію про військові об’єкти, місця дислокації українських захисників, об’єкти критичної та залізничної інфраструктури.

Серед переданих відомостей були й дані про її власного сина - військовослужбовця Збройних Сил України, а також його мобілізованого знайомого.

Зібрану інформацію засуджена надсилала куратору у вигляді фото- та відеоматеріалів, отримуючи за виконані завдання грошову винагороду - зазвичай по 4,5 тис. грн. Також вона збирала відомості про волонтерські організації, їхнє місцезнаходження та керівників.

Згодом за обіцяну винагороду у 5 тис. доларів США жінка погодилася підготувати теракт на одному з військових об’єктів. За вказівками куратора вона придбала компоненти для виготовлення радіокерованого вибухового пристрою.

У червні 2025 року правоохоронці викрили її під час збору інформації поблизу військового об’єкта. Під час обшуку за місцем проживання вилучили складові для виготовлення вибухового пристрою.

Крім того, засуджена адмініструвала інтернет-спільноту, у якій систематично поширювалися матеріали з виправдовуванням і запереченням збройної агресії РФ проти України та глорифікацією її учасників.

Суд визнав жінку винною у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, державній зраді, готуванні до незаконного виготовлення вибухового пристрою, а також у виправдовуванні та запереченні збройної агресії рф проти України і глорифікації осіб, які її здійснюють.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які, за даними слідства, готували теракт проти українських військових.