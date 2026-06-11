У Запоріжжі зловмисник із ножем поранив трьох поліцейських

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 11 червня, у Заводському районі Запоріжжя слідчі дії закінчилися збройним зіткненням. Під час проведення санкціонованого обшуку місцевий мешканець здійснив напад на групу правоохоронців

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews .

Під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським.





Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю.





Унаслідок отриманого поранення нападник помер.





Трьох поліцейських із ножовими пораненнями госпіталізовано. Медики надають їм усю необхідну допомогу.





На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд розглянув справу щодо військового. Він погрожував насильством працівникам поліції.