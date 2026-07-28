Фото: Національна поліція

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля в Пересипському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 28 липня близько 08:00 у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Про вибух поліції повідомила дружина потерпілого.

Попередньо встановлено, що 49-річний водій завів кросовер і почав рух, після чого автомобіль вибухнув. Чоловік отримав поранення, медики оглянули його на місці події.

За даними джерел "Думської", власник автомобіля є військовослужбовцем. Правоохоронці серед версій події розглядають можливий теракт.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Фахівці встановлюють причини вибуху та всі обставини інциденту.

Нагадаємо, в Києві на Оболоні стався вибух автомобіля, унаслідок якого постраждав військовослужбовець. Інцидент кваліфіковано як теракт. У салоні авто перебували двоє людей. Військовий отримав осколкові поранення, а жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.