10:43  28 липня
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
09:26  28 липня
В Одесі вибухнув автомобіль військовослужбовця: 49-річного водія поранено
08:57  28 липня
На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 липня 2026, 09:26

В Одесі вибухнув автомобіль військовослужбовця: 49-річного водія поранено

28 липня 2026, 09:26
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля в Пересипському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Подія сталася 28 липня близько 08:00 у дворі багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Про вибух поліції повідомила дружина потерпілого.

Попередньо встановлено, що 49-річний водій завів кросовер і почав рух, після чого автомобіль вибухнув. Чоловік отримав поранення, медики оглянули його на місці події.

За даними джерел "Думської", власник автомобіля є військовослужбовцем. Правоохоронці серед версій події розглядають можливий теракт.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Фахівці встановлюють причини вибуху та всі обставини інциденту.

Нагадаємо, в Києві на Оболоні стався вибух автомобіля, унаслідок якого постраждав військовослужбовець. Інцидент кваліфіковано як теракт. У салоні авто перебували двоє людей. Військовий отримав осколкові поранення, а жінка, яка перебувала поруч, не постраждала.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса теракт вибух авто військовий травми
У Дніпрі побили та пограбували військовослужбовця: нападника затримали
27 липня 2026, 21:54
На Вінниччині чоловік дістав ніж у службовому авто ТЦК і поранив військового
27 липня 2026, 11:16
У Києві військовий СЗЧ напав на чоловіка з ножем
26 липня 2026, 11:30
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників: четверо поранених
28 липня 2026, 11:22
На Буковині розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських: оприлюднено фото
28 липня 2026, 11:15
Від війни з Єрмаком до обшуків у помічників: що відбувається навколо Арахамії
28 липня 2026, 10:58
На Чернігівщині "Гербери" вдарили по АЗС та агропідприємству: є поранений
28 липня 2026, 10:46
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
28 липня 2026, 10:43
Напад на українську пару у Вроцлаві: в Польщі затримали двох підозрюваних
28 липня 2026, 10:33
Через обстріли та негоду знеструмлені споживачі в 11 областях – Міненерго
28 липня 2026, 10:17
Облави та примусовий призов: РФ готує мобілізацію на ТОТ – "АТЕШ"
28 липня 2026, 09:59
На Прикарпатті на третю добу пошуків у Дністрі знайшли тіло 24-річного хлопця
28 липня 2026, 09:55
На Житомирщині внаслідок ДТП загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина
28 липня 2026, 09:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Юрій Ніколов
Всі блоги »