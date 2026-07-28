У Харкові ворожий БПЛА влучив у п’ятиповерхівку в Новобаварському районі

Фото ілюстративне

У Харкові 28 липня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого ударного безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі. На місці спалахнула пожежа

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews .

Спочатку мер поінформував про влучання у Новобаварському районі, а згодом уточнив, що удар припав по житловій багатоповерхівці.

"Маємо інформацію про влучання в Новобаварському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється", — повідомив Терехов.

За оновленими даними, ворожий ударний БПЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки виникла пожежа.

На місці події працюють рятувальники, медики, поліція та інші профільні служби.

Інформація про постраждалих, масштаби руйнувань та стан мешканців будинку наразі уточнюється.

Міська влада закликає харків’ян залишатися в укриттях і стежити за офіційними повідомленнями до завершення роботи екстрених служб.

Нагадаємо, що впродовж 24 липня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів.