На Полтавщині чоловік хотів відновити документи, але віддав гроші аферистам

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На Полтавщині одразу двоє чоловіків стали жертвами шахрайства. Правоохоронці попереджають про схеми

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

56-річний житель Шашацької громади отримав дзвінок нібито від знайомого, який просив позичити грошей. Чоловік довірився та перерахував 4 тисяч гривень. Виявилось - це був аферист.

54-річний житель Гадяччини хотів повернути втрачені документи. Незнайомець відгукнувся та пообіцяв повернути все. Чоловік перерахував йому 5 тисяч гривень, але після цього "співрозмовник" зник.

"Не поспішайте переказувати кошти незнайомцям. Завжди перевіряйте отриману інформацію та не довіряйте сумнівним проханням", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.