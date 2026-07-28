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28 липня 2026, 18:45

На Харківщині водію повідомили про підозру за невиконання рішення суду

28 липня 2026, 18:45
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Фото: поліція Харківської області
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У Берестинському районі Харківської області поліцейські повідомили про підозру 58-річному чоловікові, який, за даними слідства, умисно проігнорував рішення суду про позбавлення його права керування транспортними засобами

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався під час патрулювання території міста. Правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ 21061, за кермом якого перебував 58-річний місцевий житель.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що чоловік був позбавлений судом права керування транспортними засобами строком на один рік, однак попри це продовжив керувати автомобілем.

Слідчі повідомили водієві про підозру за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України — умисне невиконання судового рішення.

Наразі тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність за умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Нагадаємо, що у Львові затримали чоловіка, який завдав удару ножем товаришу. Це сталось під час застілля з алкоголем.

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