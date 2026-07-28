А ось ще про "недоторканність" Арахамії

А ось ще про "недоторканність" Арахамії

Фото: Facebook

Минулого року голова фракції "Слуга народу" був одним з заколотників у бунті проти Єрмака. Тоді Єрмак, відчуваючи свою кончину, вимагав від Малюка влупити по заколотникам. Дійшло до чуток про те, що СБУ ось-ось затримає Арахамію, Железняка по якимся дурацьким звинуваченням в державній зраді. Але тоді це вдалось розпетляти. І СБУ та Генпрокурор не тронули Арахамію. А НАБУ продовжило роботу по Єрмаку. А також по корупції в "Слузі народу".

Всі розуміли, що прізвище Арахамії повинно бути в справі про "зарплатні конверти". Але його не було (якшошо я наперед вибачаюсь, якщо якось юридично некоректно висловлюватимусь – я не юрист, просто намагаюсь доступно пояснити ці конструкти).

НАБУ і САП можуть оголошувати нардепам підозри самі. Але вони це можуть робити тільки в рамках відкритих кримінальних проваджень. І от дозвіл на ці провадження по нардепам вже може давати лише Генпрокурор Кравченко. Це є вузьке місце для антикорупціонерів в роботі з парламентськими злодєями.

І от саме на цьому пляшковому горлишку була побудована ціла конвенція про мир між парламентом і генпрокурором. Мовляв, управляючий "Слуги народу" не дає команди нардепам оголосити недовіру Генпрокурору, хоча він це заслужив організацією минулорічної атака на НАБУ. А Кравченко в обмін якшошо не дасть ходу проханням НАБУ відкрити справу по Арахамії і іншим крупним рибам (те що оголосили підозри Кіселю і ще кільком "слугам" – так це по провадженням, що були відкриті ще до конвенції).

Здавалось би, неуязвімий, а тому і всесильний. Але, як бачимо, ні. Суд дав дозвіл на взяття біологічних зразків у помічників Арахамії. Значить відповідне провадження є. Ніхто ж не забороняє шукати речові докази в рамках вже відкритих проваджень.