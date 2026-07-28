На Дніпропетровщині чоловік обікрав помешкання родини загиблого бійця: деталі від поліції

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили чоловіка, який, за даними слідства, викрав гроші, отримані родиною загиблого українського військовослужбовця як державну допомогу

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Скориставшись відсутністю господарів, фігурант проник до будинку та викрав понад 414 тисяч гривень.

За даними слідства, чоловік знав, що в сусідньому домоволодінні нікого немає. Підозрюваний переліз через паркан, ножем відчинив вікно, залишене на провітрювання, та проник до будинку.

В одній із кімнат зловмисник знайшов та викрав 7 тисяч доларів і 100 тисяч гривень. За попередніми даними, ці кошти потерпіла отримала як державну виплату у зв’язку із загибеллю сина військовослужбовця. Загальна сума збитків становить понад 414 тисяч гривень.

Оперативники кримінальної поліції Самарівського районного відділу поліції встановили особу фігуранта. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, вчинене в умовах воєнного стану, — та ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини або місця служби.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Марганці на Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок із магазинів.