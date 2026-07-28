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28 липня 2026, 18:27

На Дніпропетровщині чоловік обікрав помешкання родини загиблого бійця: деталі від поліції

28 липня 2026, 18:27
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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На Дніпропетровщині правоохоронці викрили чоловіка, який, за даними слідства, викрав гроші, отримані родиною загиблого українського військовослужбовця як державну допомогу

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Скориставшись відсутністю господарів, фігурант проник до будинку та викрав понад 414 тисяч гривень.

За даними слідства, чоловік знав, що в сусідньому домоволодінні нікого немає. Підозрюваний переліз через паркан, ножем відчинив вікно, залишене на провітрювання, та проник до будинку.

В одній із кімнат зловмисник знайшов та викрав 7 тисяч доларів і 100 тисяч гривень. За попередніми даними, ці кошти потерпіла отримала як державну виплату у зв’язку із загибеллю сина військовослужбовця. Загальна сума збитків становить понад 414 тисяч гривень.

Оперативники кримінальної поліції Самарівського районного відділу поліції встановили особу фігуранта. Ним виявився 34-річний місцевий житель.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України — таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, вчинене в умовах воєнного стану, — та ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини або місця служби.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Марганці на Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок із магазинів.

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