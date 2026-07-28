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28 липня 2026, 16:59

Викрав електросамокат біля дверей квартири: у Дніпрі поліція викрила злодія-сусіда

28 липня 2026, 16:59
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Новокодацькому районі зловмисник скористався тим, що електросамокат був залишений біля дверей квартири, та викрав його

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Подія сталася на початку липня в одному з будинків на вулиці Данила Галицького. До поліції звернувся місцевий житель та повідомив про зникнення належного йому електросамоката. Сума завданих збитків склала понад 13 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 51-річний місцевий житель. Викрадене майно правоохоронці вилучили.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Марганці на Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, підозрюваного у серії крадіжок із магазинів.

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