У Києві організували "подорожі" для ухилянтів за кордон: "квиток" за 14 тисяч
У Києві правоохоронці викрили схему незаконного виїзду за кордон. Затримали 25-річного організатора
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
25-річний чоловік обіцяв "клієнту" допомогти виїхати до Молдови. Всі деталі він планував розповісти після розрахунку: свої "послуги" організатор схеми оцінив у 14 тисяч доларів. Додатково ще тисячу потрібно було додати прямо перед перетином кордону.
Гроші організатор хотів "прийняти" на крипторахунок. Тому правоохоронці затримали його прямо у пункті обміну валют. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.
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