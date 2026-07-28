У Києві організували "подорожі" для ухилянтів за кордон: "квиток" за 14 тисяч

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

25-річний чоловік обіцяв "клієнту" допомогти виїхати до Молдови. Всі деталі він планував розповісти після розрахунку: свої "послуги" організатор схеми оцінив у 14 тисяч доларів. Додатково ще тисячу потрібно було додати прямо перед перетином кордону.

Гроші організатор хотів "прийняти" на крипторахунок. Тому правоохоронці затримали його прямо у пункті обміну валют. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.