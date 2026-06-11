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11 червня 2026, 12:38

Заманив солодощами до вбиральні: в Одесі засудили молодика за зґвалтування 8-річної сусідки

11 червня 2026, 12:38
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Фото: pixabay
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Суд виніс вирок мешканцю Одеси за зґвалтування дитини. Він проведе за ґратами 11 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин стався у червні 2021 року. Тоді до поліції звернулася місцева жителька, якій 8-річна донька розповіла про наругу з боку сусіда. Правоохоронці з'ясували, що під час прогулянки у дворі до дівчинки підійшов знайомий їй 19-річний хлопець. Він пригостив дитину солодощами, а потім під приводом помити руки заманив до громадського туалету на автостоянці, де зґвалтував. Після цього юнак наказав дівчинці нічого нікому не розповідати та відпустив її.

Поліцейські висунули молодику обвинувачення за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років).

Обвинувачений повністю заперечував свою провину, проте зібрані докази свідчили проти нього.

Суд призначив 24-річному фігуранту покарання у вигляді 11 років вʼязниці волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Хмельниччині зґвалтували 24-річну жінку. Один із фігурантів – неповнолітній.

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