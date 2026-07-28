У Києві судитимуть екссуддю, який влаштував стрілянину через зауваження про російську музику

Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2026 року між чоловіком, який на той момент був чинним суддею Шевченківського районного суду м.Києва та іншими людьми у дворі будинку виник конфлікт.

Служителю Феміди зробили зауваження через те, що він гучно слухав російську музику. На зауваження суддя відреагував нецензурною лайкою, вийшов з машини зі зброєю, демонстративно привів її у бойову готовність та направив у бік своїх опонентів. При цьому на будь-які прохання людей заспокоїтись не реагував.

Один з чоловіків повалив обвинуваченого на землю, щоб забрати зброю, однак той встиг зробити три неприцільні постріли, створивши своїми діями реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебували поруч та були свідками конфлікту.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що у селищі Затока на Одещині чоловік напав на діючого військового та ветерана АТО після зауваження через увімкнену російську музику. Напад стався 4 липня на території одного з готелів.