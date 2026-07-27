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27 липня 2026, 23:55

"Борщовий набір" в Україні знову дорожчає: як змінились ціни на продукти

27 липня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за останній тиждень суттєво зросли ціни на овочі борщового набору. Зокрема, найбільше подорожчали картопля та ріпчаста цибуля

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні картопля подорожчала з 10 – 15 до 13 – 28 гривень за кілограм. Також зросла в ціні ріпчаста цибуля: вартість зросла з 16 – 20 до 29 – 33 гривень за кілограм.

Морква подорожчала з 22 – 28 до 23 – 37 гривень за кілограм. Білокачання капуста зросла в ціні з 18-25 по 20-24 гривні за кілограм. Буряк подешевшав до 12-14 гривень з 10-15 гривень за кілограм.

Помідори подорожчали з 40 – 75 до 60 – 75 гривень за кілограм, а огірки – з 15 – 30 до 18 – 45 гривень. Солодкий перець став дешевше: із 70 – 175 до 45 – 100 гривень за кілограм. Баклажани – із 70 – 100 до 25 – 35 гривень.

Нагадаємо, в Україні також дорожчає мед. При цьому аналітики кажуть про те, що на падіння цін чекати не варто.

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