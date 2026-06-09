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09 червня 2026, 12:23

На Вінниччині після зіткнення легковик перекинувся у кювет: є загибла та постраждала

09 червня 2026, 12:23
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Фото: поліція
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ДТП сталася 8 червня неподалік села Гордіївка в Гайсинському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автівка Volkswagen, якою керував 27-річний водій, та легковик "ВАЗ" під керуванням 45-річного водія. Внаслідок зіткнення "ВАЗ" перекинувся у кювет.

Від отриманих травм 66-річна пасажирка "ВАЗу" загинула на місці події. Інша 65-річна пасажирка авто отримала травми, але госпіталізації не потребувала.

Водія Volkswagen затримали. Він також зазнав травмувань й наразі перебуває у лікарні під наглядом правоохоронців.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вночі 8 червня на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.

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