15 травня 2026, 21:55

"Витягнули з машини мого хлопця": відома українська співачка заявила, що проти "бусифікації"

Фото з відкритих джерел
Українська співачка та зірка шоу "Топмодель по-українськи" Саша Кугат висловилась проти жорстких методів мобілізації. За словами артистки, її хлопця витягли ТЦК прямо з таксі

Про це у модель написала у Threads, передає RegioNews.

За словами Саші Кугат, вона тривалий час не говорила свою думку, бо вона боялась втратити частину аудиторії. Проте тепер дівчина заявила публічно, що вона проти "бусифікації".

"Рік тому я поховала мого батька. дивилася на нього в труні в військовій формі. 8 місяців назад в бус запхали мого брата, з тих пір я його не бачила. вчора по дорозі на концерт поліцейські зупинили наше таксі і разом з тцк витягнули з машини мого хлопця, мого звукорежисера, мого продюсера, мою душу, частину мене", - каже артистка.

Вона розповіла, що в її батька була грижа, проте все одно його мобілізували. Через перенавантаження йому стало гірше, в результаті чого він помер. Проте оскільки він помер не внаслідок бойових дій, говорить модель, родина не отримала навіть компенсацію про виплати. При цьому її брат, якого мобілізували пізніше, не отримав відстрочку через смерть батька-військового.

"мій хлопець потрапив в аварію, після якої йому лопатку по шматочках збирали, пару уламків так і не знайшли, вони досі день в нього в організмі тиняються. але всеодно виявився придатним… другий день ношусь по києву щоб хоч комусь всучить ті роздруковані доки, що підтверджують цю травму… передавати йому нічого не дозволяють, звʼязку з ним нема. у мене все", - каже Саша Кугат.

У коментарях люди розділились на два табори. Одні підтримують модель та розділяють її думку, інші - вважають, що її хлопець, мовляв, сам давно повинен був самостійно знайти спосіб бути корисним державі.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік із інвалідністю подає позов щодо ТЦК. За його словами, його не випускали з будівлі п'ять годин і навіть не дозволяли сходити до туалету.

