19 травня 2026, 13:33

На Львівщині чоловік кинув гранату біля стадіону: його затримали

Фото: Національна поліція
У Золочеві на Львівщині поліцейські затримали 29-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у підриві гранати біля стадіону

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про вибух на вулиці Кармелюка надійшло до поліції 18 травня близько 20:00.

За попередніми даними, чоловік кинув бойову ручну гранату в парковій зоні поблизу стадіону, після чого вона вибухнула. Потерпілих унаслідок інциденту немає.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, кримінальна поліція та вибухотехніки.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного та затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження гранати.

Нагадаємо, у Вінниці пʼяний військовий підірвав піротехнічну гранату перед поліцейськими. Внаслідок події ніхто не постраждав. За даним фактом відкрито кримінальне провадженн.

Львівська область Граната стадіон поліція чоловік вибух
