На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
ДТП сталася 29 січня близько 23:50 поблизу села Оленівка Кременчуцького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль Renault Scenic під керуванням 42-річного водія виїхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП постраждали водій та 43-річний пасажир авто. Їх госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини автопригоди з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 29 січня на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.
