Завищили ціну на зайві 7 мільйонв: на Дніпропетровщині викрили розкрадання на закупівлях для оборонки

Як зʼясували правоохоронці, чиновник був відповідальний за організацію та проведення закупівель для потреб оборонної сфери. Він не провів належного аналізу ринку. При цьому він ініціював відкриті торги з завищеною ціною.



Внаслідок цього Днірооввський КЕУ закупив понад 4 тисячі складометрів паливної деревини за завищеними цінами. Збитки бюджету оцінили до понад 7,5 мільйона гривень.

