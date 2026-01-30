Відключення світла в усіх областях: енергетики попередили про графіки на 31 січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В останній день січня в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ. На його думку, такі деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни.