Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
Посадовця КМДА Цибу підозрюють у недекларуванні бізнесу в Польщі на 4 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.
Начальнику управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Циба отримав підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік, а точніше — приховуванні володіння корпоративними правами польської фірми зі статутним капіталом 4 млн грн.
Наразі підозрюваного вже звільнено з посади.
Як повідомлялось, чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень. Йдеться про директора Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимира Репіка.
У Києві супермаркети почали працювати, як пункти незламномстіВсі новини »
30 січня 2026, 16:11У Києві судитимуть водія Porsche, який влаштував стрілянину після п’яної ДТП
30 січня 2026, 13:18Мінування у Києві: поліція перевіряє десятки об'єктів
30 січня 2026, 11:24
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Відключення світла в усіх областях: енергетики попередили про графіки на 31 січня
30 січня 2026, 19:32На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка
30 січня 2026, 19:25Ілон Маск обіцяє підтримку у боротьбі з російськими дронами, що керуються через Starlink
30 січня 2026, 19:08Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини двоє поранених і пошкоджені будинки: один чоловік у важкому стані
30 січня 2026, 18:52Якими будуть стратегії України, ЄС, США, Китаю та РФ у 2026 році
30 січня 2026, 18:50В Україну йдуть морози до -28 градусів
30 січня 2026, 18:39Смертельна автотроща на Закарпатті: дві вантажівки зіткнулись з легковиком -в авто була дитина
30 січня 2026, 18:35Смертельні пастки після окупантів: на Чернігівщині виявили ударні БпЛА і міну
30 січня 2026, 18:327000 доларів за свободу: на Одещині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Молдови
30 січня 2026, 18:13ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним нардепом після припинення повноважень Кабанова
30 січня 2026, 18:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі