Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном

Посадовця КМДА Цибу підозрюють у недекларуванні бізнесу в Польщі на 4 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

Начальнику управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Циба отримав підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік, а точніше — приховуванні володіння корпоративними правами польської фірми зі статутним капіталом 4 млн грн.

Наразі підозрюваного вже звільнено з посади.

Як повідомлялось, чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень. Йдеться про директора Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимира Репіка.