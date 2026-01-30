В Україну йдуть морози до -28 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В суботу, 31 січня, в більшості областей України вже пануватиме морозна погода з максимальною температурою повітря вдень -6…-10, на півночі та заході -7…-12 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, завтра очікується північно-східний рвучкий вітер.

Сніг та мокрий сніг пройдуть завтра у центрі (окрім Вінниччини), на півдні та на сході. На південному сході – переважно дощ.

На заході, півночі України 31-го січня без істотних опадів.

У Києві січень завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря -14 градусів, денною –12 градусів.

"Далі в Україні морози посилюватимуться. Початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20…-28 градусів!", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, 30-го січня в Україну почне заходити потужний антициклон. Він принесе сильні морози.