Українська пшениця зростає в ціні: що відбувається

Ілюстративне фото

Через холодну погоду в Україні продовжують затримувати поставки пшениці в порти. В результаті трейдери змушені підвищувати ціни

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експортні закупівельні ціни на пшеницю в Україні протягом тижня зросли ще на 100 грн/т. Тепер показник сягає 10300–10500 грн/т або 212-215 $/т на продовольчу пшеницю, а також до 10000-10100 грн/т або 205-206 $/т на фуражну пшеницю.

При цьому варто зазначити, що спостерігають зростання експортного попиту та темпів експорту. Лише за останні 27 днів було експортовано 420 тисяч тонн пшениці. За словами аналітиків, прогноз експорту пшениці з України знижено до 14 млн т (порівняно з 15,8 млн т в минулому сезоні) через затримку відвантаження у першій половині сезону та високі ціни на українську пшеницю.

Нагадаємо, на українському ринку сої ціни стали помітно зростати. Наразі показник сягає 425-430 USD/т СРТ та в деяких випадках озвучувалися трохи вище.