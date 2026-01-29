Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили жителя Хустщини, який намагався незаконно переправити через кордон до Румунії жителя Києва

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Організатор схеми обіцяв 27-річному клієнту допомогти обійти контрольний пост, щоб уникнути перевірки. Далі маршрут пролягав через річку Тиса.

Вартість таких "послуг" становила 10 тисяч доларів. Киянин мав сплатити всю суму після успішного потрапляння за кордон.

Зловмисника затримали "на гарячому". Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали трьох чоловіків, які використовуючи антидронові плащі, намагались потрапити до Молдови. Їм загрожує штраф.