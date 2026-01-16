Фото: поліція

Фігуранти запевняли клієнтів, що мають зв’язки у ТЦК і можуть "вирішити питання" з бронюванням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організатором схеми був 46-річний мешканець Київської області, який долучив до співпраці 27-річного знайомого, теж жителя Київщини. Ділки запевняли чоловіків призовного віку в тому, що мають зв’язки із посадовцями ТЦК та СП та можуть домовитися із ними про зняття "клієнтів" з розшуку та подальше працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури, для отримання ними бронювання.

Фігуранти вимагали від призовників 20 тисяч гривень за реалізацію оборудки.

Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявили понад 300 тис. доларів.