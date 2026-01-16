16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
14:09  16 січня
У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військового
16 січня 2026, 13:55

2 тисячі доларів за працевлаштування: у Сумах керівник стоматології був пійманий на хабарі

16 січня 2026, 13:55
Ілюстративне фото
У Сумах судили керівника стоматологічної поліклініки. Виявилось, він вимагав хабар за працевлаштування

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік був керівником стоматологічної клініки. Він вимагав від людини хабар у розмірі 2 тисяч доларів за працевлаштування. Суд визнав його винним.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі 5 років, з позбавленням права обіймати постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, з конфіскацією майна, крім житла.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

16 січня 2026
07 серпня 2025
