2 тисячі доларів за працевлаштування: у Сумах керівник стоматології був пійманий на хабарі

У Сумах судили керівника стоматологічної поліклініки. Виявилось, він вимагав хабар за працевлаштування

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік був керівником стоматологічної клініки. Він вимагав від людини хабар у розмірі 2 тисяч доларів за працевлаштування. Суд визнав його винним.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі 5 років, з позбавленням права обіймати постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, з конфіскацією майна, крім житла.

