Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На 8-річну дівчинку впало дерево. Це сталося під час того, як знайомий сім’ї зрізав дерева неподалік їх будинку. У той час дитина гралася поруч, її мама була в будинку.

Внаслідок отриманих травм дівчинка загинула одразу.

Поліцейські затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція розслідує справу за двома статтями: вбивство через необережність та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною (ч. 1 ст. 119 та ст. 166 КК України).

