На Закарпатті родина з 6 дітьми ледь не загинула у власному будинку

Ілюстративне фото

Інцидент стався в селі Олешник Берегівського району. Там родина з восьми людей ледве не загинула

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

Це сталось близько четвертої ранку. Батько родини прокинувся від гучного звуку. Коли він вийшов із кімнати, то побачив свою дружину: жінка лежала непритомною на підлозі. Чоловік привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення.

Шестеро дітей (віком від 11 до 24 років) також скаржилися на погане самопочуття. Чоловік відвіз всіх до лікарні. Медики підтвердили у всіх отруєння чадним газом.

"Щоб уникнути подібних випадків, регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів та димоходів. При перших ознаках нездужання (слабкість, головний біль, запаморочення) негайно провітріть оселю та викликайте екстрені служби", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.