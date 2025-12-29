15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2025, 17:55

На Закарпатті родина з 6 дітьми ледь не загинула у власному будинку

29 грудня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався в селі Олешник Берегівського району. Там родина з восьми людей ледве не загинула

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.

Це сталось близько четвертої ранку. Батько родини прокинувся від гучного звуку. Коли він вийшов із кімнати, то побачив свою дружину: жінка лежала непритомною на підлозі. Чоловік привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення.

Шестеро дітей (віком від 11 до 24 років) також скаржилися на погане самопочуття. Чоловік відвіз всіх до лікарні. Медики підтвердили у всіх отруєння чадним газом.

"Щоб уникнути подібних випадків, регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів та димоходів. При перших ознаках нездужання (слабкість, головний біль, запаморочення) негайно провітріть оселю та викликайте екстрені служби", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДСНС отруєння Закарпаття
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Зеленський відреагував на заяви РФ про "удар по резиденції": що сказав президент
29 грудня 2025, 18:20
Зеленський, Залужний, Буданов: названо трійку найбільш рейтингових кандидатів у президенти
29 грудня 2025, 18:07
На Харківщині чоловік зарізав сусіда під час застілля
29 грудня 2025, 17:25
Суд продовжив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
29 грудня 2025, 16:49
Заробили на їжі для психоневрологічного інтернату: в Києві чиновниця отримала підозру
29 грудня 2025, 16:35
Стало відомо, скільки часу треба для відновлення енергетики України без російських атак
29 грудня 2025, 16:35
На Донеччині тривають запеклі бої за ще одне місто
29 грудня 2025, 16:20
Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді
29 грудня 2025, 15:59
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
29 грудня 2025, 15:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »