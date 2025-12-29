Фото: ДСНС

Загорання виникло у понеділок, 29 грудня, близько 05:30 у Мукачівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Неподалік від села Росош загорілася магістральна газова труба.

Для гасіння пожежі та запобігання поширення вогню на ліс залучили 21 рятувальника та 7 одиниць техніки з Мукачева, Сваляви та села Довге. На місці також працює оперативно-координаційний відділ.

Станом на 07:15 надзвичайники перекрили вентиль газопроводу, відбувається зменшення горіння.

Зазначається, що загрози поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає. Газ населенню не відключали.

