Масштабна пожежа на птахофермі на Буковині: загинули 5 тисяч курей

Фото: ДСНС Буковини
Уночі 28 грудня на спецлінію 101 надійшов виклик про масштабну пожежу в селі Замостя Вашківецької територіальної громади Вижницького району

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Через пізнє виявлення загорання полум’я знищило перекриття та покрівлю будівлі, а також призвело до загибелі близько 5 тисяч курей.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 31 рятувальник та 7 одиниць техніки, від місцевих пожежно-рятувальних підрозділів – 6 вогнеборців та 5 одиниць техніки.

Причину пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюють фахівці. Люди під час інциденту не постраждали.

Нагадаємо, 24 грудня в Чернівцях сталася пожежа у багатоповерхівці. Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі. Одна людина загинула. Рятувальники спільно з правоохоронцями евакуювали дев'ятьох мешканців будинку, серед них діти.

