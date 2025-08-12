Фото: ДСНС

Вдень 10 серпня до гірських рятувальників надійшло повідомлення від жителя Івано-Франківська, який заблукав поблизу села Пробійнівка Верховинського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Зв’язок із чоловіком вдалося встановити, після чого на пошуки вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення з Верховини.

Туриста швидко знайшли та супроводили до села Явірник.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті всю ніч шукали 17-річного хлопця, який заблукав у горах. Підліток відпочивав у дитячому таборі, звідки пішов та зник.