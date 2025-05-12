У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо
У столиці зафіксували спалах вірусного гепатиту A, більш відомого як хвороба Боткіна
Інформацію про це РБК-Україна підтвердили у столичному Центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, передає RegioNews.
"Зафіксовано інфекційну хворобу у 33 осіб, з них 19 дітей. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей", — заявили у Центрі.
Перші випадки інфікування було виявлено у кількох районах Києва — найбільше хворих у Дарницькому та Дніпровському районах.
Серед пацієнтів — діти та дорослі, частину з них госпіталізовано з ознаками жовтяниці, нудоти, болю в животі та високої температури.
За попередніми висновками, джерелом інфекції могла стати забруднена вода або їжа, або порушення санітарно-гігієнічних норм у закладах громадського харчування.
Санітарні служби проводять епідеміологічне розслідування та обстежують контактних осіб.
Що треба знати про гепатит A:
- передається фекально-оральним шляхом — через немиті руки, воду, їжу;
- інкубаційний період — від 7 до 50 днів;
- профілактика — вакцинація, дотримання гігієни, вживання тільки кип’яченої води.
У більшості випадків хвороба має легкий перебіг, але може бути небезпечною для дітей та людей з ослабленим імунітетом.
МОЗ закликає киян:
- Ретельно мити руки після туалету, перед їжею.
- Вживати лише термічно оброблені продукти.
- Стежити за якістю води, уникати сирої води з-під крана.
- У разі появи симптомів — негайно звертатися до лікаря.
Нагадаємо, минулого тижня у Пирятинській територіальній громаді зафіксовано спалах кору. Захворіли троє людей, серед них – двоє дітей