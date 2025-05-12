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12 травня 2025, 07:56

У Києві зафіксували спалах гепатиту A: що відомо

12 травня 2025, 07:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У столиці зафіксували спалах вірусного гепатиту A, більш відомого як хвороба Боткіна

Інформацію про це РБК-Україна підтвердили у столичному Центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, передає RegioNews.

"Зафіксовано інфекційну хворобу у 33 осіб, з них 19 дітей. Госпіталізовано 25 осіб, із них 15 дітей", — заявили у Центрі.

Перші випадки інфікування було виявлено у кількох районах Києва — найбільше хворих у Дарницькому та Дніпровському районах.

Серед пацієнтів — діти та дорослі, частину з них госпіталізовано з ознаками жовтяниці, нудоти, болю в животі та високої температури.

За попередніми висновками, джерелом інфекції могла стати забруднена вода або їжа, або порушення санітарно-гігієнічних норм у закладах громадського харчування.

Санітарні служби проводять епідеміологічне розслідування та обстежують контактних осіб.

Що треба знати про гепатит A:

  • передається фекально-оральним шляхом — через немиті руки, воду, їжу;
  • інкубаційний період — від 7 до 50 днів;
  • профілактика — вакцинація, дотримання гігієни, вживання тільки кип’яченої води.

У більшості випадків хвороба має легкий перебіг, але може бути небезпечною для дітей та людей з ослабленим імунітетом.

МОЗ закликає киян:

  1. Ретельно мити руки після туалету, перед їжею.
  2. Вживати лише термічно оброблені продукти.
  3. Стежити за якістю води, уникати сирої води з-під крана.
  4. У разі появи симптомів — негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, минулого тижня у Пирятинській територіальній громаді зафіксовано спалах кору. Захворіли троє людей, серед них – двоє дітей

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