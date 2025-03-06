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На Закарпатті судитимуть чоловіка, якого звинувачують у розбещені малолітніх. Відомо, що це сталось, коли він п'яний був у гостях в знайомої

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Мукачівщині обрали запобіжний захід (тримання під вартою без права на заставу) для чоловіка, якого підозрюють у розбещені малолітніх дівчат. За даними слідства, чоловік був в гостях у знайомої, і в стані сп'яніння він вчиняв розпусні дії щодо дівчат 10 та 11 років.

Відомо, що чоловік торкався до них, а також погрожував насильством. На щастя, дітям вдалося втекти від кривдника. Вони розповіли про те, що сталось, матері однієї з дівчат, а та - звернулась до правоохоронців.

"Чоловіка розшукали та затримали. Йому загрожує до 8 років ув’язнення, якщо вину буде доведено", - повідомила прокуратура.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині чоловік регулярно ґвалтував 15-річну доньку співмешканки. При цьому на суді він це заперечував, і казав, що він просто "змушував дівчинку вчитися". Проте правоохоронці знайшли докази його винуватості. Чоловіка приговорили до 15 років позбавлення волі.