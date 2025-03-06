15:17  05 березня
У "Дії" з'явиться дозвіл на зброю
14:53  05 березня
Фейкова інвалідність: на Харківщині анулювали майже пів тисячі довідок
16:33  05 березня
В Івано-Франківську на час хвилини пам’яті зупинятиметься увесь транспорт
UA | RU
UA | RU
06 березня 2025, 01:52

Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років

06 березня 2025, 01:52
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті судитимуть чоловіка, якого звинувачують у розбещені малолітніх. Відомо, що це сталось, коли він п'яний був у гостях в знайомої

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Мукачівщині обрали запобіжний захід (тримання під вартою без права на заставу) для чоловіка, якого підозрюють у розбещені малолітніх дівчат. За даними слідства, чоловік був в гостях у знайомої, і в стані сп'яніння він вчиняв розпусні дії щодо дівчат 10 та 11 років.

Відомо, що чоловік торкався до них, а також погрожував насильством. На щастя, дітям вдалося втекти від кривдника. Вони розповіли про те, що сталось, матері однієї з дівчат, а та - звернулась до правоохоронців.

"Чоловіка розшукали та затримали. Йому загрожує до 8 років ув’язнення, якщо вину буде доведено", - повідомила прокуратура.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині чоловік регулярно ґвалтував 15-річну доньку співмешканки. При цьому на суді він це заперечував, і казав, що він просто "змушував дівчинку вчитися". Проте правоохоронці знайшли докази його винуватості. Чоловіка приговорили до 15 років позбавлення волі.

розбещення діти
На Полтавщині чоловік жив з 14-річною дівчиною, яка народила від нього дитину
05 березня 2025, 21:45
У Хмельницькому викрили чоловіка, який створив сайти з дитячим порно
21 лютого 2025, 20:46
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Ракетна атака на Кривий Ріг: відомо про 2 жертв і 29 поранених, серед них – дитина
06 березня 2025, 03:00
Сили оборони знищили ворожу техніку та російську піхоту біля Куп’янська
06 березня 2025, 01:23
На Полтавщині чоловік під час застілля вдарив приятеля ножем
06 березня 2025, 00:55
ВМС показали, як моряки вночі збивають "шахеди" над Одещиною
06 березня 2025, 00:35
Нідерланди інвестуватимуть у виробництво дронів для України
06 березня 2025, 00:05
Удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих та поранених зросла
05 березня 2025, 23:28
Австралія виділила додаткові 6 мільйонів євро на українську енергетику
05 березня 2025, 23:22
Вибух у Кривому Розі: повідомляють про влучання балістики, є постраждалі та загиблий
05 березня 2025, 22:42
У Харкові викрили "колл-центри", які ошукали іноземців на 11 мільйонів
05 березня 2025, 22:32
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »